Biden ha deciso, lancera' campagna 2024 dopo Midterm (Di sabato 13 agosto 2022) Joe Biden ci riprova. Forte delle recenti vittorie alle primarie, in politica estera e soprattutto sul fronte economico, il presidente americano e' deciso a ricandidarsi per un secondo mandato e ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022) Joeci riprova. Forte delle recenti vittorie alle primarie, in politica estera e soprattutto sul fronte economico, il presidente americano e'a ricandidarsi per un secondo mandato e ha ...

laregione : Biden ha deciso, dopo le Midterm lancia la campagna per il 2024 - voceditalia : Biden ha deciso, lancerà campagna 2024 dopo Midterm - martinilorian : @ilbattitore Allora fai prima a dire 'mi stanno bene la guerra, le sanzioni, l'id digitale i vaccini, il GP, l'euro… - Balu875651831 : RT @luciavitaglian1: @FQLive quindi Biden ha deciso di far vincere la destra..e Letta da bravo vassallo sta facendo di tutto per perdere qu… - orsettiblue : ????????Il Nonnino demenziale nel suo repertorio. Mentre c'era un'esibizione alla #Brookland High School (#Washington)… -