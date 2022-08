jiennense81 : @Betti129Di @SpiritoPasquale @emmovediamo @PrSvernagovich @Dan_Pellegrino1 @normale_uno @fuori__luogo… - Ansa_ER : Uno Bianca: botte alla compagna, Occhipinti torna in carcere. Sospesa da Tribunale sorveglianza semi libertà ottenu… - peterkama : Uno Bianca, l’ex bandito Occhipinti torna in carcere: ha picchiato la compagna Padova, l’ex membro della banda, all… - Nutizieri : Uno Bianca, l’ex bandito Occhipinti torna in carcere: ha picchiato la compagna - corrierebologna : Uno Bianca, l’ex bandito Occhipinti torna in carcere: ha picchiato la compagna -

PADOVA - Marino Occhipinti è tornato in carcere. L'ex membro della banda della Uno Bianca condannato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari a Casalecchio di Reno nel 1988 quattro anni dopo aver ottenuto la libertà condizionale è nuovamente alla casa di reclusione. E' tornato in carcere, su decisione dell'ufficio di sorveglianza del tribunale di Padova, Marino Occhipinti, 57 anni, ex componente della banda della Uno Bianca. Condannato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari (nel 1988), e dal 2018 in semi libertà, l'uomo è accusato di aver picchiato la propria compagna.