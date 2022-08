Tromba d’aria nel golfo di Policastro: paura in spiaggia, bagnanti in fuga (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – Una Tromba d’aria si è abbattuta nel golfo di Policastro, in provincia di Salerno, con epicentro l’arenile di Policastro e Scario. In pochi minuti fortissime raffiche di vento si sono registrate sulla spiaggia mettendo in fuga i bagnanti molto impauriti. Non si registrano danni alle strutture balneari e ai bagnanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSapri (Sa) – Unasi è abbattuta neldi, in provincia di Salerno, con epicentro l’arenile die Scario. In pochi minuti fortissime raffiche di vento si sono registrate sullamettendo inmolto impauriti. Non si registrano danni alle strutture balneari e ai. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

