Torino, ecco le vere cifre dell'affare Miranchuk con l'Atalanta (Di venerdì 12 agosto 2022) Aleksej Miranchuk è da ieri a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. Il trequartista russo è arrivato dall'Atalanta... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022) Aleksejè da ieri a tutti gli effetti un nuovo giocatore del. Il trequartista russo è arrivato dall'...

forumJuventus : GdS: 'Juve ecco Kostic, oggi il serbo sbarca a Torino e firma un triennale. Il giocatore sarà pronto già contro il… - CrapanzanoRobin : RT @infoitsport: Torino, ecco l'offerta per Schuurs - lagenda70889069 : Treni in alta Valsusa: cancellati viaggi, pronti i bus da Bardonecchia a Torino. Ecco gli orari CRONACA, Primo Pian… - infoitsport : Torino, Juric in conferenza: 'Miranchuk e Vlasic faranno bene. Ecco il portiere titolare' - Mythos1981 : RT @LucaFioretti13: Ecco #Murtough, ds del #ManchesterUnited, sbarcato a Torino per incontrare #Rabiot. ???? @junews24com -