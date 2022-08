SERIE A AL VIA, JUVENTUS E INTER DAVANTI AL MILAN (Di venerdì 12 agosto 2022) Il campionato d’estate è finito, il mercato non ancora, così, alla vigilia dell’inizio della SERIE A 2022-23, provare a stilare una griglia di partenza è un esercizio puramente ludico, perché da qui al 1° settembre, quando tutti i club avranno terminato le rispettive campagne acquisti, potranno cambiare molte cose. Ma diciamocela tutta: in questa classifica virtuale bisogna considerare anche ciò che potrò accadere nel prossimo futuro, non in termini di punti conquistati, appunto, ma di possibili rinforzi. Ed è per questo che secondo noi JUVENTUS e INTER, oggi sono le due favorite principali del campionato, DAVANTI al MILAN. SERIE A JUVENTUS E INTER A CACCIA DI RISCATTO La JUVENTUS si è già rinforzata con Pogba, Di Maria, Bremer e ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 12 agosto 2022) Il campionato d’estate è finito, il mercato non ancora, così, alla vigilia dell’inizio dellaA 2022-23, provare a stilare una griglia di partenza è un esercizio puramente ludico, perché da qui al 1° settembre, quando tutti i club avranno terminato le rispettive campagne acquisti, potranno cambiare molte cose. Ma diciamocela tutta: in questa classifica virtuale bisogna considerare anche ciò che potrò accadere nel prossimo futuro, non in termini di punti conquistati, appunto, ma di possibili rinforzi. Ed è per questo che secondo noi, oggi sono le due favorite principali del campionato,alA CACCIA DI RISCATTO Lasi è già rinforzata con Pogba, Di Maria, Bremer e ...

