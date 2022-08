Presidenzialismo, Berlusconi sgancia la bomba: “Mattarella dovrebbe dimettersi” (Di venerdì 12 agosto 2022) Nemmeno 24 ore dopo la pubblicazione del programma di centrodestra, dove il Presidenzialismo è tra i punti cardine del governo che verrà in caso di vittoria alle elezioni, ecco che Silvio Berlusconi sgancia la bomba: dopo la riforma costituzionale, con l’introduzione dell’elezione diretta del Capo dello Stato, Sergio Mattarella dovrebbe togliere il disturbo. E dimettersi. Il Cavaliere lo dice in una intervista a Radio Capital: “Il Presidenzialismo esalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Quindi, “se entrasse in vigore”, allora “Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 12 agosto 2022) Nemmeno 24 ore dopo la pubblicazione del programma di centrodestra, dove ilè tra i punti cardine del governo che verrà in caso di vittoria alle elezioni, ecco che Silviola: dopo la riforma costituzionale, con l’introduzione dell’elezione diretta del Capo dello Stato, Sergiotogliere il disturbo. E. Il Cavaliere lo dice in una intervista a Radio Capital: “Ilesalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Quindi, “se entrasse in vigore”, allora “, poi magari ...

