Palomino, le controanalisi confermano la positività al nandrolone (Di venerdì 12 agosto 2022) È di qualche settimana fa la notizia della positività al doping del difensore dell’argentino dell’Atalanta Palomino, rilevata a causa di un un controllo a sorpresa di Nado Italia. La sostanza proibita assunta dal calciatore è il nandrolone. Il Tribunale nazionale antidoping, ovviamente, sospese Palomino. Ebbene, l’Atalanta comunicò che Palomino avrebbe richiesto le controanalisi del campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati, dichiarando la totale estraneità alla vicenda dell’argentino. Le controanalisi hanno invece confermato la positività. Lo scrive Calcio e Finanza. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano al difensore dell’Atalanta, ed effettuate ieri, nel laboratorio antidoping di Roma ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) È di qualche settimana fa la notizia dellaal doping del difensore dell’argentino dell’Atalanta, rilevata a causa di un un controllo a sorpresa di Nado Italia. La sostanza proibita assunta dal calciatore è il. Il Tribunale nazionale antidoping, ovviamente, sospese. Ebbene, l’Atalanta comunicò cheavrebbe richiesto ledel campione B e la documentazione analitica dei campioni prelevati, dichiarando la totale estraneità alla vicenda dell’argentino. Lehanno invece confermato la. Lo scrive Calcio e Finanza. Le operazioni del campione B prelevato il 5 luglio scorso a Ciserano al difensore dell’Atalanta, ed effettuate ieri, nel laboratorio antidoping di Roma ...

