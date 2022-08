Imperatore1963 : Afragolese su #Meret, #Petagna verso il Terzigno e colpo del Qualiano con #Ounas. #sfravecatura -

Forzazzurri

Ecco le sue dichiarazioni: " Dove giocherà Raspadori Lo vedo piùNapoli , perché la prima ... Vendendo solo Petagna, non possono arrivare sia Simeone sia Raspadori E se andasse viaPiù ...Non è escluso il doppio colpo Raspadori - Simeone per l'attacco, con la partenza diche piace ... Novità anche per la programmazione della prossima estate, si val'accordo per un altro anno ... Ounas verso l'addio al Napoli: non rientra nel progetto Secondo il giornalista Nicolò Schira, Adam Ounas non rientra nei progetti del Napoli e potrebbe lasciare il club a breve ...In chiusura partita a campo ridotto Il gruppo dopo una fase di attivazione in palestra e in campo ha svolto esercitazione tecnica ed esercitazione di possesso palla a campo ridotto. Inizia così la set ...