Omofobia a Salerno | padre accoltella la figlia e la compagna | “Voglio farmi 30 anni di carcere”

(Di venerdì 12 agosto 2022). Oggi l’agenzia di stampa ANSA è uscita con un articolo da far accapponare la pelle. Il titolo: “Rifiuta la relazione gay dellae l’” e il sottotitolo: “Aggressione omofoba a. Il: “fare 30di, volete morire insieme?“. Nell’articolo si legge la storia di Francesca e Immacolata, due ragazze che si erano trasferite aper lavorare ospiti nella casa di un parente della seconda. Ed è proprio la casa di questo parente che si è svolto il fatto. I genitori di Immacolata hanno raggiunto a casa le ragazze e il, con un coltello, avrebbe minacciato di ucciderle. L’aggressione di matrice omofoba è avvenuta lo scorso 6 agosto ed è ...

SimoneAlliva : Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perché rifiutava la loro relazione Il 6 agosto a Salerno: 'M… - NicoleXoXoRossi : RT @SimoneAlliva: Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perché rifiutava la loro relazione Il 6 agosto a Salerno: 'Mio pad… - salvinimi : RT @SimoneAlliva: Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perché rifiutava la loro relazione Il 6 agosto a Salerno: 'Mio pad… - hayleyanniee : RT @SimoneAlliva: Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perché rifiutava la loro relazione Il 6 agosto a Salerno: 'Mio pad… - MariaVarola : RT @SimoneAlliva: Ha accoltellato la figlia e la compagna della ragazza perché rifiutava la loro relazione Il 6 agosto a Salerno: 'Mio pad… -

Il ministro nato asi è ritagliata pian piano il proprio spazio stracciando le etichette ... ha saputo fare un deciso passo indietro, esponendosi per la lotta contro l', per poi ...Tra i partner Acli Avellino, IrpiniAltruista, Al3parole e Arcigay. 'Ci sono ancora tante ... Magari, ci vorrebbe anche una legge nazionale tesa a punire l'e la transfobia. Fin quando ...Un’aggressione omofobia e fuori dal mondo è avvenuta a Salerno dove un uomo, che non accettava la relazione gay della figlia, ha accoltellato sia lei che la compagna di 16 anni più grande di lei. Seco ...Un nuovo caso di omofobia arriva da Salerno e, ancora una volta, la violenza si consuma all'interno delle mura domestiche: cosa è successo ...