Nuoto, Europei 2022: Benedetta Pilato vola nelle batterie dei 100 rana. Dominio azzurro al mattino (Di venerdì 12 agosto 2022) Un vero peccato che non esista una staffetta 4×100 rana nel programma del Nuoto. Sì perché a livello femminile, in Europa, l'Italia non ha eguali. E' stata infatti questa l'indicazione arrivata dalla vasca di Roma, sede degli Europei 2022. Nella seconda giornata di batterie, la selezione interna alla formazione del Bel Paese ha costretto le atlete nostrane a spingere e i tempi sono stati considerevoli. La migliore in tutti i sensi è stata Benedetta Pilato. La campionessa del mondo di Budapest sentiva particolarmente questa heat, sapendo quanto fosse importante stare davanti alle altre. Missione compiuta per Benny, unica ad abbattere il muro dell'1:06 in 1:05.77, vicinissima al personale di 1:05.70. Una bella risposta da parte della pugliese è arrivata, come anche da ...

