(Di venerdì 12 agosto 2022) Nella notte di venerdì 12 agosto è. Exdi67. In carriera ha vinto due: nel 1985 quello con gli scaligeri, unico della storia dell’Hellas, nel 1987 con ildi Diego Armando Maradona. “Sono stato unanomalo nessun allenatore ha cercato di cambiarmi”, raccontava di se stesso. Il suo mantra è sempre stato: “L’importante è parare, non conta come“.infatti è ricordato per il suo stile poco elegante, tanto che l’avvocato GiAgnelli lo definì “il più forte al mondo con i piedi”. Parate che gli valsero anche il nome d’arte “”, coniato dall’Arena di ...

DiMarzio : Nella notte è scomparso Claudio Garella, il portiere che vinse lo scudetto con @HellasVeronaFC e @sscnapoli: aveva… - SkySport : ULTIM'ORA Lutto nel calcio, è morto Claudio Garella all'età di 67 anni. Con Napoli e Verona vinse lo scudetto da portiere #SkySport #Garella - GoalItalia : E' morto a 67 anni Claudio Garella, a pochi giorni da Verona-Napoli, le squadre con cui vinse lo Scudetto ?? - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Morto Claudio Garella, il portiere degli scudetti di Verona e Napoli. “Garellik” aveva 67 anni - leone52641 : RT @RubentusStyle: È morto Claudio #Garella Uomo sincero prima che campione È morto alla vigilia di #VeronaNapoli Mettere da parte rivalità… -

Lo stile inconfondibile e il soprannome da supereroe di un fumetto.Garella , a saltare tra i pali, a parare spesso e volentieri con i piedi o con qualsiasi ... èa 67 anni. Si è spento ...L'addio improvviso Si è spento all'età di 67 anniGarella , storico portiere del Napoli protagonista di quella storica cavalcata vincente nel lontano 1987. Soprannominato 'Garelik', era noto ...L'ex calciatore, vincitore di due Scudetti con il club scaligero e partenopeo, si è spento all'età di 67 anni Il calcio italiano piange la scomparsa di Claudio Garella, ex portiere di Verona e Napoli.Il calcio italiano è in lutto per la morte di un altro grande ex portiere. A soli 67 se n’è andato Claudio Garella, protagonista dello scudetto con la maglia del Verona, nel 1984/85 e fra i pali del N ...