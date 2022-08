Meloni amara su Pd e sinistra: «Il loro programma? Dire che sono brutta e cattiva» (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Pd trema e il suo segretario Enrico Letta le prova tutte pur di delegittimare l’avversario: specie se il competitor si chiama Giorgia Meloni. Così, raschiando il fondo del barile in cerca di argomentazioni e attacchi al vetriolo, al numero uno del Nazareno – orfano dei grillini e scaricato da Calenda, re dei ripensamenti – non resta che sventolare il vessillo ormai logoro e scolorito dell’allarme fascista. Meglio poi se incorniciato in un quadro che contempla accuse e offese dall’indigesto sapore misogino e sessista. Salvo poi vedersi costretto però a rimangiarsi imbarazzanti gaffes e chiedere venia. Letta attacca la Meloni, poi fa ammenda e chiede venia Così, dopo aver evocato lo spettro del pericolo fascista, e aver testualmente affermato che «Giorgia Meloni sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Pd trema e il suo segretario Enrico Letta le prova tutte pur di delegittimare l’avversario: specie se il competitor si chiama Giorgia. Così, raschiando il fondo del barile in cerca di argomentazioni e attacchi al vetriolo, al numero uno del Nazareno – orfano dei grillini e scaricato da Calenda, re dei ripensamenti – non resta che sventolare il vessillo ormai logoro e scolorito dell’allarme fascista. Meglio poi se incorniciato in un quadro che contempla accuse e offese dall’indigesto sapore misogino e sessista. Salvo poi vedersi costretto però a rimangiarsi imbarazzanti gaffes e chiedere venia. Letta attacca la, poi fa ammenda e chiede venia Così, dopo aver evocato lo spettro del pericolo fascista, e aver testualmente affermato che «Giorgiasta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi ...

