Calciomercatonews.com

Paolo© LaPresseStando a quanto riporta 'As', la neo squadra di Gattuso non ha ancora ... Castillejo, affare bloccato: il MilanIl trasferimento di Castillejo rischia di saltare © ...©LaPresseI rossoneri hanno perso Franck Kessie a parametro zero e ancora non si sa quale sarà il futuro di Renato Sanches, individuato da tempo come possibile sostituto dell'ivoriano. Le ... Maldini trema: il 'pupillo' via per 50 milioni - calciomercatonews.com Il Milan studia gli ultimi colpi ma deve fare attenzione: il top club è pronto a investire 50 milioni scippando i rossoneri.La società rossonera e il talento portoghese non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo: Guardiola ha un piano per portarlo via ...