LIVE Ciclismo su pista, Europei 2022 in DIRETTA: quartetto femminile d’argento! Giù dal podio Donegà e Fidanza (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 La nostra DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei di Ciclismo su pista 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per medaglieri e approfondimenti su tutte le rassegne continentali in corso. Un caro saluto e buona serata a tutti! 19.19 Matteo Donegà è stato bravo: tre giri guadagnati ed una gara all’attacco specie nella seconda parte. Rimane qualche rimpianto per una prima parte di gara corsa in maniera un po’ troppo remissiva. 19.18 Ghys è argento con 123 punti, terzo Hoppezak a 113 punti. Kluge quarto, Narciso quinto, bravissimo sesto Matteo Donegà con 72 punti. 19.17 BENJAMINNNNNN THOMASSSSSSSSS!!! Parte ad un giro e mezzo dalla fine e ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.20 La nostradella seconda giornata deglidisufinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per medaglieri e approfondimenti su tutte le rassegne continentali in corso. Un caro saluto e buona serata a tutti! 19.19 Matteoè stato bravo: tre giri guadagnati ed una gara all’attacco specie nella seconda parte. Rimane qualche rimpianto per una prima parte di gara corsa in maniera un po’ troppo remissiva. 19.18 Ghys è argento con 123 punti, terzo Hoppezak a 113 punti. Kluge quarto, Narciso quinto, bravissimo sesto Matteocon 72 punti. 19.17 BENJAMINNNNNN THOMASSSSSSSSS!!! Parte ad un giro e mezzo dalla fine e ...

