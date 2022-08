Le previsioni del traffico in autostrada per il ponte di Ferragosto (Di venerdì 12 agosto 2022) DCIM100MEDIADJI 0167.JPGPartenze cadenzate per questo ponte ferragostano e quindi nessun bollino “nero” sulla rete autostradale di Autovie Venete. A caratterizzare le giornate, a partire da domani, venerdì 12 agosto e fino a domenica 14 mattina sarà il bollino “rosso”. traffico quindi molto sostenuto in entrambe le direzioni sulla A4 (Venezia – Trieste) con possibili rallentamenti ai caselli “del mare” e sulla A23 (Nodo di Palmanova – Udine Sud), in particolare sabato 13 quando si prevede il transito di circa 180 mila veicoli. La previsione è basata sul calcolo dei flussi veicolari che hanno raggiunto i livelli pre pandemici in questa prima parte della stagione estiva e sui transiti del 2016 quando le giornate del ponte di Ferragosto erano identiche a quelle di quest’anno. Nello specifico alla ... Leggi su udine20 (Di venerdì 12 agosto 2022) DCIM100MEDIADJI 0167.JPGPartenze cadenzate per questoferragostano e quindi nessun bollino “nero” sulla retele di Autovie Venete. A caratterizzare le giornate, a partire da domani, venerdì 12 agosto e fino a domenica 14 mattina sarà il bollino “rosso”.quindi molto sostenuto in entrambe le direzioni sulla A4 (Venezia – Trieste) con possibili rallentamenti ai caselli “del mare” e sulla A23 (Nodo di Palmanova – Udine Sud), in particolare sabato 13 quando si prevede il transito di circa 180 mila veicoli. La previsione è basata sul calcolo dei flussi veicolari che hanno raggiunto i livelli pre pandemici in questa prima parte della stagione estiva e sui transiti del 2016 quando le giornate deldierano identiche a quelle di quest’anno. Nello specifico alla ...

