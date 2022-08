Ipocrisia sinistra, porti aperti in Italia e pugno duro all'estero (Di venerdì 12 agosto 2022) Il racconto dell'incolpazione di politici e commentatori progressisti in tema immigrazione prevede uno schema preciso: Salvini e Meloni sono cattivi non solo perché vogliono controllare i flussi e contrastare la clandestinità, ma anche perché sono alleati della Le Pen, Vox, Orban, i conservatori polacchi eccetera eccetera, forze ed esponenti additati per via della loro intransigenza negli arrivi. Visione limitante che non tiene conto di un dato oggettivo, ossia che gli alleati e i punti di riferimento del mondo progressista e sedicente liberale Italiano non è che abbiano brillato di magnanimità, ma si sono spesso resi responsabili di politiche dai modi spicci e prese di posizione che supererebbero «a destra» gli intendimenti di Lega e Fratelli d'Italia. Prendiamo, per esempio, la Danimarca, guidata dalla giovane Primo Ministro socialdemocratica ... Leggi su iltempo (Di venerdì 12 agosto 2022) Il racconto dell'incolpazione di politici e commentatori progressisti in tema immigrazione prevede uno schema preciso: Salvini e Meloni sono cattivi non solo perché vogliono controllare i flussi e contrastare la clandestinità, ma anche perché sono alleati della Le Pen, Vox, Orban, i conservatori polacchi eccetera eccetera, forze ed esponenti additati per via della loro intransigenza negli arrivi. Visione limitante che non tiene conto di un dato oggettivo, ossia che gli alleati e i punti di riferimento del mondo progressista e sedicente liberaleno non è che abbiano brillato di magnanimità, ma si sono spesso resi responsabili di politiche dai modi spicci e prese di posizione che supererebbero «a destra» gli intendimenti di Lega e Fratelli d'. Prendiamo, per esempio, la Danimarca, guidata dalla giovane Primo Ministro socialdemocratica ...

