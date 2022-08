Il video in cui Alexa parla della morte di Joe Biden è reale, ma si tratta di un malfunzionamento già risolto? (Di venerdì 12 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato un video di 32 secondi, nel quale una donna chiede all’assistente virtuale di Amazon, Alexa, quale sia il luogo in cui Joe Biden è caduto dalla bicicletta. L’altoparlante di Alexa risponde che «Joe Biden è morto al National Naval Medical Center». Il filmato è reale e riprende un malfunzionamento di Alexa già risolto dagli sviluppatori. Innanzitutto, la domanda della donna fa riferimento all’episodio avvenuto il 18 giugno 2022 nei pressi di Rehoboth Beach, in Delaware, quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è caduto dalla bicicletta mentre si stava fermando per salutare alcuni sostenitori, rialzandosi pochi secondi dopo ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 su Facebook è stato pubblicato undi 32 secondi, nel quale una donna chiede all’assistente virtuale di Amazon,, quale sia il luogo in cui Joeè caduto dalla bicicletta. L’altonte dirisponde che «Joeè morto al National Naval Medical Center». Il filmato èe riprende undigiàdagli sviluppatori. Innanzitutto, la domandadonna fa riferimento all’episodio avvenuto il 18 giugno 2022 nei pressi di Rehoboth Beach, in Delaware, quando il presidente degli Stati Uniti Joeè caduto dalla bicicletta mentre si stava fermando per salutare alcuni sostenitori, rialzandosi pochi secondi dopo ...

