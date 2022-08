Il consiglio di Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci : "Fate l'amore invece di camminare.." (Di venerdì 12 agosto 2022) I concorrenti di Temptation Island e dell’ Isola dei Famosi continuano incessantemente a far parlare di sé. Questa volta sono Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo ad aver rilasciato delle piccantissime dichiarazioni È da un anno che Drusilla e Francesco stanno vivendo una appassionata storia d’amore. Dopo essersi conosciuti durante un viaggio di lavoro in Turchia, i due hanno cominciato a frequentarsi assiduamente e recentemente hanno svelato alcuni retroscena della loro relazione. Durante un'intervista per Nuovo, infatti, hanno dichiarato di avere intenzione di andare a convivere in una splendida città. Non hanno deciso ancora, però, se andare a vivere nella capitale o a Firenze e tutti i loro fan sono molto curiosi di sapere per quale località opteranno. Qualche ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 12 agosto 2022) I concorrenti di Temptation Island e dell’ Isola dei Famosi continuano incessantemente a far parlare di sé. Questa volta sonoad aver rilasciato delle piccantissime dichiarazioni È da un anno chestanno vivendo una appassionata storia d’. Dopo essersi conosciuti durante un viaggio di lavoro in Turchia, i due hanno cominciato a frequentarsi assiduamente e recentemente hanno svelato alcuni retroscena della loro relazione. Durante un'intervista per Nuovo, infatti, hanno dichiarato di avere intenzione di andare a convivere in una splendida città. Non hanno deciso ancora, però, se andare a vivere nella capitale o a Firenze e tutti i loro fan sono molto curiosi di sapere per quale località opteranno. Qualche ...

