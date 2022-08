Ex Inter, Tudor elogia Sanchez: 'Spero diventi un riferimento, sarà al top entro un mese' (Di venerdì 12 agosto 2022) Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia, Igor Tudor, ha parlato del nuovo acquisto, l'ex calciatore dell'Inter, Alexis... Leggi su calciomercato (Di venerdì 12 agosto 2022)venuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia, Igor, ha parlato del nuovo acquisto, l'ex calciatore dell', Alexis...

infoitsport : Tudor: «Sanchez può fare tutti i ruoli davanti. All’Inter mi è piaciuto» - internewsit : Tudor: «Sanchez può fare tutti i ruoli davanti. All'Inter mi è piaciuto» - - FcInterNewsit : OM, Tudor: 'Sanchez? All'Inter mi è piaciuto, può diventare un punto di riferimento' - Cucciolina96251 : RT @OAccomando91: Dopo la rescissione con l’#Inter, Alexis #Sanchez è pronto per una nuova avventura europea. Non al #Galatasaray. In netto… - OAccomando91 : Dopo la rescissione con l’#Inter, Alexis #Sanchez è pronto per una nuova avventura europea. Non al #Galatasaray. In… -