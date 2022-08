Elezioni | Letta | ' da Pd candidature con forte protagonismo territorio'

CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Berlusconi: 'Spero che la riforma costituzionale sul presidenzialismo si farà', e se si farà 'Matta… - Corriere : Berlusconi: “Col presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”. Letta replica: “Destra pericolosa” - zazoomblog : Elezioni: Candiani Letta interessato a stranieri piuttosto che a italiani - #Elezioni: #Candiani #Letta - FarnedaRui : @vncnzvlln92 Ha isolato Conte, come voleva Renzi. Vuoi vedere che dopo le elezioni un’altro pezzo di PD va da Renzi… -

Il Pd dila farà girando l'Italia in minibus elettrico, e promette meno tasse ma non ai ricchi. Il centrodestra presenta il programma dei patrioti: meno tasse e tassa flat, stretta sui migranti,...... che non si rassegna alla tristissima realtà incarnata oggi dae da Calenda, da Salvini e da Meloni. Ma attenzione, questa sfida non riguarda solo le imminenti. Quale che sia, anche e ...ma per quanto ci riguarda l’mpegno massimo è di avere candidature che rappresentino effettivamente il territorio”. Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando a Villadossola.Roma, 12 ago. “Sentire da Letta considerazioni di 'preoccupazione' per possibili influenze straniere nelle elezioni del 25 settembre è, per prima cosa, grave e, ...