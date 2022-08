Elezioni: Gasparri, 'dibattito su riforma Costituzione non è assalto a istituzioni' (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Berlusconi ha detto una ovvietà e i privi di voti e di argomenti urlano come ridicoli ossessi, paventando un fantomatico ‘assalto alle istituzioni'. Il centrodestra è da sempre favorevole alla democrazia diretta e da sempre sostiene l'elezione popolare del Presidente della Repubblica. Anche nel programma elettorale appena sottoscritto da tutto il centrodestra si propone la scelta presidenzialista. È vietato proporlo? Non credo. E questa forma di più ampia e forte democrazia, con regole diverse vigente in Francia, negli Usa e altrove, potrebbe essere introdotta, attraverso un ampio dibattito in Parlamento, secondo le forme indicate dalla Costituzione, ovvero doppia approvazione da parte di Camera e Senato e eventuale referendum confermativo aperto a tutti i cittadini". Lo afferma il senatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago. (Adnkronos) - "Berlusconi ha detto una ovvietà e i privi di voti e di argomenti urlano come ridicoli ossessi, paventando un fantomatico ‘alle'. Il centrodestra è da sempre favorevole alla democrazia diretta e da sempre sostiene l'elezione popolare del Presidente della Repubblica. Anche nel programma elettorale appena sottoscritto da tutto il centrodestra si propone la scelta presidenzialista. È vietato proporlo? Non credo. E questa forma di più ampia e forte democrazia, con regole diverse vigente in Francia, negli Usa e altrove, potrebbe essere introdotta, attraverso un ampioin Parlamento, secondo le forme indicate dalla, ovvero doppia approvazione da parte di Camera e Senato e eventuale referendum confermativo aperto a tutti i cittadini". Lo afferma il senatore ...

