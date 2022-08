CALCIOMERCATO SALERNITANA BRONN E CANDREVA UFFICIALI, ORA MAGGIORE (Di venerdì 12 agosto 2022) La SALERNITANA UFFICIALIzza due nuovi acquisti: Dylan BRONN, difensore classe 1995 arrivato dal Metz, e Antonio CANDREVA, esterno 35enne che aggiunge i granata alla collezione di squadre di Serie A e rinforza ulteriormente l’organico a disposizione di Davide Nicola. Ma non finisce qui: il CALCIOMERCATO dei campani non è terminato e proseguirà con la caccia a MAGGIORE e Bandinelli, centrocampisti di Spezia ed Empoli. CALCIOMERCATO SALERNITANA CHI È BRONN Dylan BRONN è costato circa 2 milioni alla SALERNITANA, ma è un rinforzo importante per Nicola che aveva bisogno di un giocatore esperto per puntellare la difesa. Nato a Cannes, ma di origini tunisine, si è imposto prima al Gent, in Belgio, prima di ... Leggi su sportnews.snai (Di venerdì 12 agosto 2022) Lazza due nuovi acquisti: Dylan, difensore classe 1995 arrivato dal Metz, e Antonio, esterno 35enne che aggiunge i granata alla collezione di squadre di Serie A e rinforza ulteriormente l’organico a disposizione di Davide Nicola. Ma non finisce qui: ildei campani non è terminato e proseguirà con la caccia ae Bandinelli, centrocampisti di Spezia ed Empoli.CHI ÈDylanè costato circa 2 milioni alla, ma è un rinforzo importante per Nicola che aveva bisogno di un giocatore esperto per puntellare la difesa. Nato a Cannes, ma di origini tunisine, si è imposto prima al Gent, in Belgio, prima di ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | La @OfficialUSS1919 è attivissima sul mercato: dopo #Bronn, è fatta per #Candreva e si pro… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Salernitana, Antonio #Candreva ha firmato Per l'ex #Sampdoria un contratto biennale #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialUSS1919, arrivo in giornata per Antonio #Candreva ?? - OMLights : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Antonio #Candreva alla #Salernitana dalla #Sampdoria per €1M. Contratto fino al 2023 con rinnovo automatic… - spaziocalcio : UFFICIALE: doppio colpo per la #Salernitana, arrivano Antonio #Candreva e Dylan #Bronn #calciomercato #SerieA -