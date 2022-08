Berlusconi | “Se entra in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi”

(Di venerdì 12 agosto 2022) “Sesse inil, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo“. Lo dice Silvio, ospite di Radio Capital. “Una mia candidatura? Mah, restiamo alle cose attuali…”, replica. “Ilesalta la democrazia, in Francia e Stati Uniti – sottolinea – non è possibile quello che è successo in Italia, che dopo il mio governo non c’è stato alcun governo eletto dal popolo”. Immediate le reazioni. A stretto giro arriva la replica di Enrico Letta, ospite di Radio Anch’io: “Questa dichiarazione è la dimostrazione di quello che noi diciamo: per battere la destra l’unica alternativa è votare la coalizione che è nata attorno al Pd”. “Il fatto che il centrodestra inizi la sua campagna con un ...

