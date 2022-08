William per anni si è rifiutato di sposare Kate Middleton per «colpa» di papà Carlo (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo un esperto reale il principe non si decideva ad andare all'altare (tanto che la futura moglie era stata ribattezzata «Waity Katie») perché non voleva commettere gli stessi errori dei suoi genitori Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022) Secondo un esperto reale il principe non si decideva ad andare all'altare (tanto che la futura moglie era stata ribattezzata «Waity Katie») perché non voleva commettere gli stessi errori dei suoi genitori

William_Fly : RT @chiara_trianni: @William_Fly @Resistenza1967 Devi togliergli le chiavi! Ma tu hai capito se i vaccinati sono pericolosi solo in macchin… - RobertoRenga : RT @Poesiaitalia: “Acquisire l'abitudine di leggere è costruire per te stesso un rifugio da quasi tutte le miserie della vita.” William Som… - Maria_AnnaPatti : RT @fimminachelegge: “Acquisire l'abitudine di leggere è costruire per te stesso un rifugio da quasi tutte le miserie della vita.” William… - infoitcultura : Bimba di 6 anni scrive al principino per invitarlo alla festa di compleanno Le rispondono William e Kate - Larabrusi : RT @Poesiaitalia: “Acquisire l'abitudine di leggere è costruire per te stesso un rifugio da quasi tutte le miserie della vita.” William Som… -