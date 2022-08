Tajani | «Nessuno comprerebbe un’auto usata da Calenda È litigioso | insulta tutti»

(Di giovedì 11 agosto 2022) Antonionon si mostra preoccupato dalla nascita del terzo polo. «Se uno è di sinistra e fa l’accordo con la sinistra, poi il giorno dopo litiga e vuole fare il centro per qualche poltroncina. Chida», dice il coordinatore nazionale di Fi.: «Renzi e? Voto a terzo polo è inutile» «Renzi-? Non si sa questi matrimoni quando iniziano e quando finiscono. È un voto inutile quello che si può dare al terzo polo. Terzo perché arriva terzo, dopo il centrodestra e il centrosinistra», ha aggiuntoa “Controcorrente”. «Non è possibile allearsi con persone litigiose come. L’Italia ha ...

Il NordEst Quotidiano

degli esponenti della coalizione parla, se non a pezzetti: chi sciorina i collegi di una ... quello di Monza) per Forza Italia come Antonio, Maurizio Gasparri, Marta Fascina, Anna Maria ...... tra tanti eletti maschi incerti e dunque tramanti e tremanti, solo alcune donne - a parte- ...Calenda al patto con Letta ed è stata lei ad abbandonare Calenda ('Non prendo ordini da') ... Tajani “Forza Italia mai succube di nessuno” Il leader di Azione in una intervista a La Stampa: “Stiamo lavorando, ma è pur sempre un incontro tra forze politiche che hanno fatto scelte diverse nel recente passato: loro sono stati al governo con ...C'è “un solo voto utile che si può dare ai moderati”, ed è quello “a Forza Italia”. Intervistato dal Corriere della Sera, Antonio Tajani, coordinatore e vice presidente azzurro, non vuole che la campa ...