Pompei, turista in scooter multato: era su un viale esterno vietato ai mezzi (Di giovedì 11 agosto 2022) Un turista australiano ha percorso in sella a uno scooter un viale esterno della cinta muraria del parco archeologico di Pompei, un percorso vietato ai mezzi non autorizzati. Il centauro è stato bloccato subito dai vigilantes e carabinieri. Il 33enne, che si è scusato con i militari e ha detto che non sapeva che l'ingresso era vietato ai mezzi non autorizzati, è stato denunciato. L'immagine, immortalata dagli impianti di videosorveglianza, sembra quasi tratta da un film di Nanni Moretti. Ed invece, i viali, sono quelli di Pompei dove l'uomo è entrato attraverso il varco di Porta Vesuvio dove alcuni addetti erano impegnati in attività di routine. È rimasto sorpreso quando è stato fermato dai carabinieri, ignorava il divieto.

