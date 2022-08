Ospedali in affanno, D’Amato: ‘Servono dottori, il test di medicina va abolito’ (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è chi studia per mesi, si prepara giorno e notte. Poi arriva al giorno del test, pensa di aver risposto correttamente a tutte le domande. Ma quando esce la graduatoria il suo nome non c’è, non compare. E allora si ritenta fino a quando molti non decidono di abbandonare, di percorrere strade alternative. Perché il test d’ingresso all’Università di medicina è sempre stato discusso. E ora è finito di nuovo al centro delle polemiche. Il motivo? L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, ha chiesto che quei quiz, che di fatto permettono agli aspiranti medici di iniziare a studiare, vengano aboliti. Così di dare modo a tutti entrare, in un periodo difficile per gli Ospedali. Prima l’emergenza Covid (che ancora non si può dire conclusa), poi il personale sanitario stremato, tra aggressioni sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 agosto 2022) C’è chi studia per mesi, si prepara giorno e notte. Poi arriva al giorno del, pensa di aver risposto correttamente a tutte le domande. Ma quando esce la graduatoria il suo nome non c’è, non compare. E allora si ritenta fino a quando molti non decidono di abbandonare, di percorrere strade alternative. Perché ild’ingresso all’Università diè sempre stato discusso. E ora è finito di nuovo al centro delle polemiche. Il motivo? L’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio, ha chiesto che quei quiz, che di fatto permettono agli aspiranti medici di iniziare a studiare, vengano aboliti. Così di dare modo a tutti entrare, in un periodo difficile per gli. Prima l’emergenza Covid (che ancora non si può dire conclusa), poi il personale sanitario stremato, tra aggressioni sempre ...

