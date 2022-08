Oltre la metà delle case italiane a “elevato rischio idrogeologico” (Di giovedì 11 agosto 2022) "Il 78% delle abitazioni italiane è esposto ad un rischio alto o medio alto tra rischio idrogeologico e terremoto". In particolare, "è esposto ad elevato rischio idrogeologico il 55% delle abitazioni italiane, più precisamente il 19% con un rischio alto, il 36% medio-alto, il 33% medio-basso e solo il 12% con un rischio basso". In tutto ciò l'Italia "conta per le calamità naturali 51,8 miliardi di dollari di danni subìti dal 2011 al 2021. In particolare, studi scientifici hanno previsto che il cambiamento climatico taglierà il Pil italiano pro-capite dello 0,89% nel 2030, del 2,56% nel 2050 e del 7,01% nel 2100". Così Antonio Coviello, ricercatore dell'Istituto di Ricerca su ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 11 agosto 2022) "Il 78%abitazioniè esposto ad unalto o medio alto trae terremoto". In particolare, "è esposto adil 55%abitazioni, più precisamente il 19% con unalto, il 36% medio-alto, il 33% medio-basso e solo il 12% con unbasso". In tutto ciò l'Italia "conta per le calamità naturali 51,8 miliardi di dollari di danni subìti dal 2011 al 2021. In particolare, studi scientifici hanno previsto che il cambiamento climatico taglierà il Pil italiano pro-capite dello 0,89% nel 2030, del 2,56% nel 2050 e del 7,01% nel 2100". Così Antonio Coviello, ricercatore dell'Istituto di Ricerca su ...

