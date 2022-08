Nuoto, Nicolò Martinenghi impressiona e vola in finale col miglior tempo nei 100 rana! E che Poggio a Roma! (Di giovedì 11 agosto 2022) Semplicemente devastante. Nicolò Martinenghi, il campione del mondo, è a Roma per dimostrare chi è. Nelle semifinali dei 100 rana di questi Europei 2022 di Nuoto nella Capitale si pensava che le energie non fossero molte perché la rassegna iridata di Budapest (Ungheria), densa di soddisfazioni, era sta spossante. Tete però ha smentito anche un po’ se stesso, nuotando un crono sensazionale da 58.44 a precedere nell’overall l’olandese Arno Kamminga (59.29) e il lituano Andrius Sidlauskas (59.45). Una heat 2 da dominatore, con un passaggio da 27.71 nei primi 50 metri e una seconda vasca letteralmente volata in 30.73. Un segnale chiaro che l’intenzione di fare doppietta d’oro, dopo quanto fatto nelle acque magiare, c’è tutta. Una festa tricolore completata da un ottimo Federico Poggio da 59.66 che, giunto ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) Semplicemente devastante., il campione del mondo, è a Roma per dimostrare chi è. Nelle semifinali dei 100 rana di questi Europei 2022 dinella Capitale si pensava che le energie non fossero molte perché la rassegna iridata di Budapest (Ungheria), densa di soddisfazioni, era sta spossante. Tete però ha smentito anche un po’ se stesso, nuotando un crono sensazionale da 58.44 a precedere nell’overall l’olandese Arno Kamminga (59.29) e il lituano Andrius Sidlauskas (59.45). Una heat 2 da dominatore, con un passaggio da 27.71 nei primi 50 metri e una seconda vasca letteralmenteta in 30.73. Un segnale chiaro che l’intenzione di fare doppietta d’oro, dopo quanto fatto nelle acque magiare, c’è tutta. Una festa tricolore completata da un ottimo Federicoda 59.66 che, giunto ...

