ItaliaStartUp_ : Nasce Blhackchain, spin-off di Blhack Srl che porta gli NFT, Metaverso e Blockchain tra le PMI Italiane « LMF Lamia… -

lamiafinanza

realtà al fianco delle aziende italiane nel mondo crypto ed NFT,dalla convinzione di D'Aietti e del suo team di professionisti che il futuro stia andando in questa direzione. "... Nasce Blhackchain, spin-off di Blhack Srl che porta gli NFT, Metaverso e Blockchain tra le PMI Italiane « LMF Lamiafinanza Crypto Attack, il progetto di Giovanni Muciaccia per Young Platform spiega in modo semplice e divertente queste parole e i mondi «paralleli» che raccontano ...Sono tanti i progetti seguiti dalla startup: dall’Aceto di Mele a 'Qui Vicino'. “Sono certa che la trasparenza che è in grado di ...