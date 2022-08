Napoli, Raspadori esclude Simeone: i soldi spesi per il sostituto di Fabian, piace Szoboszlai (Di giovedì 11 agosto 2022) Giacomo Raspadori cambia le strategie di mercato del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta e fatto un ultimatum al Sassuolo, che ora deve decidere cosa vuole fare di un giocatore che ha espresso la chiara volontà di andare al Napoli. Secondo Corriere dello Sport con l’arrivo di Raspadori al Napoli si esclude l’acquisto di Simeone dal Verona. Questo perché il Napoli intende spendere i soldi del suo cartellino per prendere un centrocampista che vada a sostituire il partante Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo piace al Psg che mette sul piatto 25 milioni di euro, ma la trattativa non è ancora decollata. Raspadori e Simeone il piano del ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 11 agosto 2022) Giacomocambia le strategie di mercato del. Aurelio De Laurentiis ha alzato l’offerta e fatto un ultimatum al Sassuolo, che ora deve decidere cosa vuole fare di un giocatore che ha espresso la chiara volontà di andare al. Secondo Corriere dello Sport con l’arrivo dialsil’acquisto didal Verona. Questo perché ilintende spendere idel suo cartellino per prendere un centrocampista che vada a sostituire il partanteRuiz. Il centrocampista spagnoloal Psg che mette sul piatto 25 milioni di euro, ma la trattativa non è ancora decollata.il piano del ...

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, presentata offerta al @SassuoloUS per Giacomo #Raspadori: i dettagli - AlfredoPedulla : #Pinamonti al #Sassuolo entro domani: 20 milioni all’#Inter, 4 anni di contratto più 1 e probabile clausola. Ora #Raspadori-#Napoli ?? - DiMarzio : . @napoli, le ultime sulla trattativa con il @SassuoloUS per #Raspadori - AlfonsoFofo60 : RT @baldanza_sergio: #Napoli chiudi sta trattativa per #Raspadori e poi mann a fancul a #carnevali! Non fare più trattative col soggetto in… - CiroCostanzo4 : RT @Napoli_Report: #Raspadori: offerta #Napoli 28M+5 bonus, 2M facili da raggiungere. Richiesta #Sassuolo: 30M+5. Distanze minime. @Alfredo… -