LIVE Camila Giorgi-Pegula 1-2, WTA Toronto 2022 in DIRETTA: scambio di break sulla National Bank Grandstand (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 DIRITTO VINCENTE DI Giorgi! 40-30 DIRITTO MICIDIALE DI Pegula! Ma Giorgi si difende e porta l’americana all’errore. 30-30 CHE AGGRESSIVITÀ DI Pegula IN RISPOSTA 30-15 Servizio e diritto lungo di Sinner. 30-0 CHIUSURA A VOLO DI Giorgi! 15-0 Servizio e passante di rovescio di Giorgi. 1-2 CONTRObreak IMMEDIATO DI Giorgi 30-40 PALLA break Giorgi CHE PIAZZA IL DIRITTO LUNGOLINEA! Pegula prende tutto ma alla fine si arrende. 30-30 Risposta profonda di Giorgi che mette in difficoltà la statunitense. 30-15 Giorgi FA TUTTO BENE MA SBAGLIA IL DIRITTO A VOLO 15-15 Rovescio lungo di ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 DIRITTO VINCENTE DI! 40-30 DIRITTO MICIDIALE DI! Masi difende e porta l’americana all’errore. 30-30 CHE AGGRESSIVITÀ DIIN RISPOSTA 30-15 Servizio e diritto lungo di Sinner. 30-0 CHIUSURA A VOLO DI! 15-0 Servizio e passante di rovescio di. 1-2 CONTROIMMEDIATO DI30-40 PALLACHE PIAZZA IL DIRITTO LUNGOLINEA!prende tutto ma alla fine si arrende. 30-30 Risposta profonda diche mette in difficoltà la statunitense. 30-15FA TUTTO BENE MA SBAGLIA IL DIRITTO A VOLO 15-15 Rovescio lungo di ...

