La gioia di Eleonora Giorgi in vacanza col nipotino | Paolo e Clizia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 11 agosto 2022)in montagna anche perma la sua è speciale perché è la prima da nonna, la prima con il, il figlio diCiavarro eIncorvaia. Bellissimo il legame che c’è traIncorvaia, l’influencer ha portato nuova energia alla famiglia dima ovviamente il merito va anche alla splendida. Dopo le vacanze al mareIncorvaia eCiavarro hanno scelto di ripararsi dal gran caldo portando i bambini in Val Gardena, lì c’è anche nonnache recupera le emozioni perse per non avere partecipato al battesimo del piccolino. Una bellain pieno relax tutti ...