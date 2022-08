La base russa di Saki prima e dopo le esplosioni (Di giovedì 11 agosto 2022) In queste foto aeree pubblicate da Maxar technologies, il prima e dopo della base russa di Saki in Crimea dove sono stati distrutti da un'esplosione almeno 9 aerei. Le foto a infrarossi del 10 agosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) In queste foto aeree pubblicate da Maxar technologies, ildelladiin Crimea dove sono stati distrutti da un'esplosione almeno 9 aerei. Le foto a infrarossi del 10 agosto ...

