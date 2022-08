Juve, Depay ad un passo dalla rescissione dal Barcellona (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Barcellona è ad un passo dalla rescissione consensuale del contratto di Memphis Depay, che si avvicina così alla Juve Memphis Depay è sempre più vicino alla Juve. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’olandese e il Barcellona sono vicini alla risoluzione consensuale del contratto. Il Barcellona deve fare spazio nel monte ingaggi per poter iscrivere i neo acquisti: vista la volontà di trattenere Aubameyang, che piace però al Chelsea, il favorito per la cessione è l’obiettivo bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilè ad unconsensuale del contratto di Memphis, che si avvicina così allaMemphisè sempre più vicino alla. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, l’olandese e ilsono vicini alla risoluzione consensuale del contratto. Ildeve fare spazio nel monte ingaggi per poter iscrivere i neo acquisti: vista la volontà di trattenere Aubameyang, che piace però al Chelsea, il favorito per la cessione è l’obiettivo bianconero. L'articolo proviene da Calcio News 24.

