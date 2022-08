Juve, Chiesa verso il rientro tra settembre e ottobre (Di giovedì 11 agosto 2022) Federico Chiesa potrebbe tornare a disposizione della Juve e di Allegri tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre Federico Chiesa è al lavoro per rientrare in gruppo e dare il suo contributo alla stagione della Juve. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci potrebbe essere la data del suo ritorno dopo l’infortunio. Un primo possibile periodo per rivederlo in campo sarebbe tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, quando in calendario ci saranno gli impegni con Bologna e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022) Federicopotrebbe tornare a disposizione dellae di Allegri tra la fine die l’inizio diFedericoè al lavoro per rientrare in gruppo e dare il suo contributo alla stagione della. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci potrebbe essere la data del suo ritorno dopo l’infortunio. Un primo possibile periodo per rivederlo in campo sarebbe tra la fine die l’inizio di, quando in calendario ci saranno gli impegni con Bologna e Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24.

