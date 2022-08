Inter, questa la cifra della plusvalenza per la cessione di Pinamonti (Di giovedì 11 agosto 2022) Il trasferimento di Andrea Pinamonti dall'Inter al Sassuolo, genererà ai nerazzurri una plusvalenza da oltre 13 milioni di euro come... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Il trasferimento di Andreadall'al Sassuolo, genererà ai nerazzurri unada oltre 13 milioni di euro come...

cmdotcom : #Materazzi: 'Scudetto al #Milan? L'#Inter per qualità era superiore. Ora attenzione a questa Roma' - capuanogio : Non sono emerse condotte da parte dell'#Inter o da parte dei suoi vertici finalizzate ad alterare i bilanci del 201… - sportli26181512 : Inter, questa la cifra della plusvalenza per la cessione di Pinamonti: Il trasferimento di Andrea Pinamonti dall'In… - FcInterNewsit : L'Inter presenta il nuovo kit da trasferta, Brozovic approva: 'Croc sembra epico in questa maglia away' - giusgad84 : @Inter maglia arrivata sono pronto per questa @SerieA -