Ilaria Cucchi Io starò coi derelitti

"Lo dico già, voglio essere strumentalizzata per la vicenda di Stefano. Porterò l'esperienza maturata sul campo per portare avanti una battaglia sui diritti". Gioca d'anticipo. Verdi e Sinistra Italiana hanno deciso di candidarla e lei ha accettato la sfida., nata 48 anni fa a Roma, già sa quali saranno le critiche che le pioveranno addosso durante la ...Il leader di Iv "pronto a fare un passo indietro. Carlo può fare il front runner in campagna elettorale". Conte: "Questa destra è una tigre di carta, escluso un Draghi bis"., candidata di SI: "So che diranno che sfrutto ...Letta: 'Meloni cerca di incipriarsi e cambiare'. La replica: 'Io credibile, no lezioni dal Pd'. Conte: 'Andremo da soli' ...Ilaria Cucchi, 48 anni, si candida con Sinistra Italiana e Verdi. Ha accettato la sfida. “Lo dico già, voglio essere strumentalizzata per la vicenda di Stefano. Porterò l’esperienza maturata sul campo ...