Il Napoli rinuncia a Simeone? L’idea che può cambiare il calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Napoli continua a muoversi su più fronti. Sono diverse le trattative in corso in casa azzurra, ma non tutte potrebbero chiudersi. Per il reparto offensivo, il Napoli sta lavorando per Simeone e Raspadori. Il talento del Sassuolo è il grande desiderio espresso da Luciano Spalletti, ma la sua duttilità potrebbe chiudere le porte al Cholito. Simeone Napoli (Getty Images) L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza proprio questo aspetto del mercato azzurro. Qualora il Napoli riuscisse a strappare Raspadori al Sassuolo, l’arrivo dell’attaccante argentino non sarebbe così scontato. Gli azzurri potrebbero decidere di risparmiare i soldi per Simeone e investirli sul sostituto di Fabiàn Ruiz. DI seguito quanto scrive il Corriere dello Sport: “Il ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilcontinua a muoversi su più fronti. Sono diverse le trattative in corso in casa azzurra, ma non tutte potrebbero chiudersi. Per il reparto offensivo, ilsta lavorando pere Raspadori. Il talento del Sassuolo è il grande desiderio espresso da Luciano Spalletti, ma la sua duttilità potrebbe chiudere le porte al Cholito.(Getty Images) L’edizione odierna del Corriere dello Sport analizza proprio questo aspetto del mercato azzurro. Qualora ilriuscisse a strappare Raspadori al Sassuolo, l’arrivo dell’attaccante argentino non sarebbe così scontato. Gli azzurri potrebbero decidere di risparmiare i soldi pere investirli sul sostituto di Fabiàn Ruiz. DI seguito quanto scrive il Corriere dello Sport: “Il ...

