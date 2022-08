House of Hammer arriva il documentario in cui parlano le presunte vittime di Armie Hammer (Di giovedì 11 agosto 2022) arriva il 2 settembre su Discovery+ un documentario che dà voce alle presunte vittime degli abusi sessuali dell'attore raccontando l'incredibile storia della sua famiglia, fatta di «segreti oscuri e contorti». L'attore è accusato di stupro, cannibalismo e riduzione in schiavitù Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 agosto 2022)il 2 settembre su Discovery+ unche dà voce alledegli abusi sessuali dell'attore raccontando l'incredibile storia della sua famiglia, fatta di «segreti oscuri e contorti». L'attore è accusato di stupro, cannibalismo e riduzione in schiavitù

3cinematographe : Trailer e sinossi ufficiali di House of Hammer, serie Discovery+ che getta luce sugli scandali di Armie Hammer e su… - levisandcoffee : a proposito di carne, ossa e cannibalismo ho appena visto il trailer di house of hammer ed è inquietante tutta la s… - Think_movies : “House of Hammer”: il Trailer della docu – serie su Armie Hammer e i segreti della sua famiglia… - DrApocalypse : House of Hammer, l'inquietante trailer della docuserie crime su Armie Hammer - YAGOSOUZA007 : RT @OApoloNews: ?? House of Hammer estreia no dia 2 de setembro no Discovery+. -