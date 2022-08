Elezioni, Virginia Raggi critica Giuseppe Conte e spiega il perché della mancata auto-candidatura (Di giovedì 11 agosto 2022) Virginia Raggi con un post su Facebook spiega i motivi che l’hanno spinta a non auto-candidarsi alle parlamentarie M5S in vista delle Elezioni del 25 settembre. Tra le righe del suo post si legge anche una critica al leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. Virginia Raggi critica Giuseppe Conte Virginia Raggi non ha potuto auto-candidarsi alle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. L’ex sindaco di Roma ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta verso questa decisioni. Tra le righe si legge anche un passaggio critico nei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 11 agosto 2022)con un post su Facebooki motivi che l’hanno spinta a non-candidarsi alle parlamentarie M5S in vista delledel 25 settembre. Tra le righe del suo post si legge anche unaal leader del Movimento 5 stelle,non ha potuto-candidarsi alle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle in vista dellepolitiche del 25 settembre. L’ex sindaco di Roma hato le motivazioni che l’hanno spinta verso questa decisioni. Tra le righe si legge anche un passaggio critico nei ...

tempoweb : 'Perché non è candidabile' Conte a #controcorrente polverizza #Raggi La replica al veleno #11agosto… - Valenti13410324 : RT @VivoLibera: Virginia Raggi scoperchia l'imbroglio del servo dei PDocchi Giuseppe Conte: 'Non mi sono candidata perchè dopo le elezioni… - Emanuel56138500 : RT @VivoLibera: Virginia Raggi scoperchia l'imbroglio del servo dei PDocchi Giuseppe Conte: 'Non mi sono candidata perchè dopo le elezioni… - PMurroccu : RT @VivoLibera: Virginia Raggi scoperchia l'imbroglio del servo dei PDocchi Giuseppe Conte: 'Non mi sono candidata perchè dopo le elezioni… - PaoloDiCaro1 : RT @VivoLibera: Virginia Raggi scoperchia l'imbroglio del servo dei PDocchi Giuseppe Conte: 'Non mi sono candidata perchè dopo le elezioni… -