(Di giovedì 11 agosto 2022) “Il terzo polo ha bisogno di una linea popolare solidale. Non può bastare offrire dunque al Paese solo una linea efficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di, sulla scorta dell’interlocuzione che ilha intrattenuto nelle ultime settimane con Italia viva, a questo è legata”. Lo apprende l’Adnkronos daldi. “Ribadiamo che la nascita di una coalizione autonoma ed, anzi, alternativa agli schieramenti di destra e di sinistra, sia necessaria nell’interesse del Paese per almeno due ordini di motivi: avviare quella ‘trasformazione’ del nostro sistema politico cheauspica da anni, sottraendo l’Italia alla tenaglia del bipolarismo maggioritario che ne sta soffocando la libera articolazione democratica; riportare al ...

JokerP43258435 : @artidnd @ghibellino01 @CarloCalenda @GiorgiaMeloni Mi risulta che MSI era ammesso alle elezioni quindi era nei pal… - egonxm : @federicocolonn4 @DanieleArgent @RHolzeisen I sondaggi non sono attendibili, se le elezioni li confermeranno sapeva… - fritatalover : RT @TweetDiPopolo: Successivamente, il 6 novembre – due giorni prima delle elezioni – con una nuova lettera al Congresso il direttore dell’… - TweetDiPopolo : Successivamente, il 6 novembre – due giorni prima delle elezioni – con una nuova lettera al Congresso il direttore… -

Il Denaro

... e il periodo che precedette ledel 1940, quando il presidente Franklin D. Roosevelt si ... ha detto in passato che l'azione sui tassi non si fermerà fino a che non ci saranno '...Siamo a pochi mesi dalledi midterm . Trump ha già fatto capire molto chiaramente che ... significa che ha buone ragioni per credere che un crimine sia stato commesso e che ledel ... Elezioni, prove di aggregazione al centro. Il partito Insieme verso Renzi e Calenda ma a delle condizioni - Ildenaro.it “Il terzo polo ha bisogno di una linea popolare solidale. Non può bastare offrire dunque al Paese solo una linea efficientista e tecnocratica. Pertanto la disponibilità di INSIEME, sulla scorta dell’i ...Conducono Valeria Manieri (Radio Radicale) e Francesco Radicioni, corrispondente dall'Asia per Radio Radicale. Ospite Simone Dossi ...