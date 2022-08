sportli26181512 : Djuricic: 'Ho scelto la Samp in 20 minuti. Ho parlato con Giampaolo e...': Il nuovo trequartista della Sampdoria ha… - infoitsport : Sampdoria, Djuricic: “Scelto di tornare dopo aver parlato con Giampaolo” -

Calciomercato.com

Inzaghi, per Sampdoria - Reggina di Coppa Italia , haquello a lui più congeniale. Certezza ... In panchina: Ravaglia, Tantalocchi, Depaoli, Leverbe, Murillo, Murru,, Malagrida, Verre, ...Hodi tornare dopo aver parlato con mister Giampaolo, ho sempre apprezzato la sua idea di ... TAGSpresentazione samp CONDIVIDI Facebook Twitter redazionesportiva Djuricic: 'Ho scelto la Samp in 20 minuti. Ho parlato con Giampaolo e...' | Serie A Il serbo Djuricic , andato via nel 2018, ritorna dopo la crescita nel Sassuolo: “Non sono lo stesso di 5 anni fa, ora conosco bene il mio valore” ...Filip Djuricic, neo acquisto della Sampdoria, ha fatto il punto sul suo ritorno in blucerchiato: le parole a Il Secolo XIX ...