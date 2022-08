Di Biase&Piccolotti ovvero la banalità del pregiudizio (Di giovedì 11 agosto 2022) Contro di loro si è scatenata l'automatica e meschina ricerca del losco ovunque. In questo caso il sempreverde "candidata perché moglie di...". Ma stavolta il personale non è politico. Dare un'occhiata ai cv Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 agosto 2022) Contro di loro si è scatenata l'automatica e meschina ricerca del losco ovunque. In questo caso il sempreverde "candidata perché moglie di...". Ma stavolta il personale non è politico. Dare un'occhiata ai cv

Open_gol : «Descrivermi come “la moglie di” è frutto di una cultura maschilista che vuole raccontare le donne non attraverso i… - erikpaga13 : @HuffPostItalia la Piccolotti è una seria, La Di Biase fa ridere i polli. dovete distinguere tra le due persone. siate onesti. - HuffPostItalia : Di Biase&Piccolotti ovvero la banalità del pregiudizio - infoitinterno : Candidate perché “mogli di”? Piccolotti e Di Biase non ci stanno: “Cose da maschilisti”. E reagisce anche Meloni - Libero_official : La moglie di #DarioFranceschini non ha apprezzato le voci sulla sua candidatura in quanto consorte del ministro del… -