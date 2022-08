Concorso per 22 Posti da Dirigente Medico in ARES a Nuoro (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Azienda Regionale della Salute della Sardegna (ARES)i, ha appena pubblicato un Bando di Concorso per l’assunzione di 20 Dirigenti Farmacisti e 2 Dirigenti Medici Ortopedici, per la ASL di Nuoro, a tempo indeterminato. Bando di Concorso Si comunica che l'ARES Sardegna con determinazione dirigenziale n. 2079 del 6 luglio 2022 e con determinazione dirigenziale n. 2154 del 12 luglio 2022 ha disposto, rispettivamente l'indizione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di venti Posti di Dirigente farmacista, disciplina farmaceutica territoriale e del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due Posti ... Leggi su posizioniaperte (Di giovedì 11 agosto 2022) L’Azienda Regionale della Salute della Sardegna ()i, ha appena pubblicato un Bando diper l’assunzione di 20 Dirigenti Farmacisti e 2 Dirigenti Medici Ortopedici, per la ASL di, a tempo indeterminato. Bando diSi comunica che l'Sardegna con determinazione dirigenziale n. 2079 del 6 luglio 2022 e con determinazione dirigenziale n. 2154 del 12 luglio 2022 ha disposto, rispettivamente l'indizione delpubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di ventidifarmacista, disciplina farmaceutica territoriale e delpubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due...

