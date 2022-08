Bari | rimosso tumore al cervello a un 12 enne | 5 ore di operazione senza anestesia totale

(Di giovedì 11 agosto 2022) Un delicato intervento al Policlinico diha portato alla rimozione di unaldi un bambino di 12 anni. Dalla grandezza di una pallina di ping pong, che colpiva le aree che interessano il linguaggio, ilè stato tolto mentre il ragazzo era cosciente. Il piccolo, raccontano i medici, ha risposto con precisione alle domande della neuropsicologa mentre veniva operato dai neurochirurghi. Per l’è stata effettuata sololocale. È la prima volta che viene eseguita un’di awake surgery su un paziente così piccolo d’età. La decisione era stata presa in precedenza dall’équipe di Neuro-Oncologia Pediatrica, coordinata dalla dottoressa Teresa Perillo, con il consenso della famiglia. L’intervento – eseguito da Francesco ...

