Agrigento, un imprenditore agricolo muore colpito da un fulmine: aveva 44 anni (Di giovedì 11 agosto 2022) A Casteltermini, in provincia di Agrigento, un imprenditore agricolo di 44 anni è morto colpito da un fulmine mentre controllava il suo gregge. Stefano Spoto, sposato e padre di due figli, è stato ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 agosto 2022) A Casteltermini, in provincia di, undi 44è mortoda unmentre controllava il suo gregge. Stefano Spoto, sposato e padre di due figli, è stato ...

lasiciliait : Colpito da un fulmine, muore imprenditore agricolo a Casteltermini - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Agrigento, imprenditore agricolo di 44 anni muore dopo essere stato colpito da un fulmine - fattoquotidiano : Agrigento, imprenditore agricolo di 44 anni muore dopo essere stato colpito da un fulmine - NewSicilia : Sarebbe andato lui a pascolare le pecore durante un temporale per evitare di far bagnare il padre anziano… - GDS_it : È stato ucciso da un #fulmine #killer mentre controllava il suo gregge a #Casteltermini. Per Stefano Spoto, 44 anni… -