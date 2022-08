Whatsapp, novità per cancellare i messaggi: si può fare anche dopo 2 giorni - Tech - quotidiano.net (Di mercoledì 10 agosto 2022) Whatsapp, tre nuove funzioni per proteggere la privacy: ecco quali Whatsapp sta per lanciare una novità: i messaggi si potranno cancellare due giorni dopo l'invio. Si tratta di un aggiornamento che ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022), tre nuove funzioni per proteggere la privacy: ecco qualista per lanciare una: isi potrannoduel'invio. Si tratta di un aggiornamento che ...

shepontheweb : RT @LadySgrazia: Si vede che sto diventando vecia perché non ho alcun problema a lasciare i gruppi, a mostrare l’ultimo accesso e non facci… - radiosintony : Su Whatsapp arrivano tre novità per tutelare la privacy - verinhaottoni : RT @Zziagenio78: Whatsapp annuncia un'importante novità: da oggi si potrà sparire improvvisamente da un gruppo senza avviso. La nuova funzi… - ossadivetro : RT @Zziagenio78: Whatsapp annuncia un'importante novità: da oggi si potrà sparire improvvisamente da un gruppo senza avviso. La nuova funzi… - infoitscienza : Ecco le ultime novità di WhatsApp, addio agli screenshot e -