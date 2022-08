Traffico Roma del 10-08-2022 ore 10:30 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverde Roma da Simone Cerca una buona giornata ben trovati all’ascolto senza grosse difficoltà la circolazione sulle strade di Roma tranne in tratti della Cassia bis della Nomentana e della via Appia strade dove abbiamo lavori e rallentamenti ma tensione incidenti sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione civile in uscita da Roma in centro in via del Tritone e ad Acilia sul tratto della Colombo verso il mare incidenti che potrebbero provocare rallentamenti raccordo anulare ora scorrevole nel tratto di carreggiata interna a Casilina Ardeatina in precedenza con un incidente e con tutto dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito Roma.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cerca una buona giornata ben trovati all’ascolto senza grosse difficoltà la circolazione sulle strade ditranne in tratti della Cassia bis della Nomentana e della via Appia strade dove abbiamo lavori e rallentamenti ma tensione incidenti sulla via Salaria all’altezza della motorizzazione civile in uscita dain centro in via del Tritone e ad Acilia sul tratto della Colombo verso il mare incidenti che potrebbero provocare rallentamenti raccordo anulare ora scorrevole nel tratto di carreggiata interna a Casilina Ardeatina in precedenza con un incidente e con tutto dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - LuceverdeRoma : [AGG] A1 Roma-Napoli ? Incidente risolto ???? Coda a tratti per #traffico tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Colle… - Imbohemien : La settimana di ferragosto è l’unica settimana in cui Roma diventata vivibile, ti puoi spostare senza preoccuparti… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via Cristoforo Colombo ?????? traffico rallentato altezza Via di Acilia direzione Ostia #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Via del Tritone ?????? traffico rallentato altezza Via del Nazareno #Luceverde #Lazio -