Supplenze da GPS e GaE, spezzoni, preferenze e non solo: tutte le risposte alle vostre domande. I nostri QUESTION TIME [AGGIORNATO] (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fino al 16 agosto ore 14 gli aspiranti inseriti in GaE e GPPS possono presentare la domanda per richiedere l'attribuzione di Supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2023. La domanda è informatizzata, da compilare su istanze online. L'articolo Supplenze da GPS e GaE, spezzoni, preferenze e non solo: tutte le risposte alle vostre domande. I nostri QUESTION TIME AGGIORNATO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fino al 16 agosto ore 14 gli aspiranti inseriti in GaE e GPPS possono presentare la domanda per richiedere l'attribuzione dial 31 agosto o 30 giugno 2023. La domanda è informatizzata, da compilare su istanze online. L'articoloda GPS e GaE,e nonle. I

ProDocente : Supplenze 2022/23, docenti in GaE e GPS per la stessa classe di concorso: devono scegliere provincia - lacittanews : Di redazione Se rifiuto la convocazione da graduatoria incrociata cosa accade? Ci saranno sanzioni?… - GuidoAlberto6 : Le domande per le supplenze scadono il 16 agosto, ribadisco 16 agosto, alle 14:00. E questi stanno a pensa' che far… - fab_sedda : Vedrete che ci riesco a usare tutte e 150 le preferenze nell'istanza per l'assegnazione delle supplenze da #gps, an… - orizzontescuola : Supplenze 2022/23, docenti in GaE e GPS per la stessa classe di concorso: devono scegliere provincia -